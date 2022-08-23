Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine Kıyıköy beldesinde Ceneviz Mağaraları mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.K, A.U, E.K, A.K, M.K. ve A.Ö. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilere ormanlık alana giriş yasağı ve emre aykırı davranış sebebiyle kişi başı 581 lira olmak üzere toplamda 3 bin 486 lira idari para ceza uygulandı.