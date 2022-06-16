banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 16.06.2022, 13:41
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada F.B.A., A.Ç, T.U. ve A.D. isimli şahıslar; ellerinde 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve 1 adet balta ile suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
açık