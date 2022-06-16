Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada F.B.A., A.Ç, T.U. ve A.D. isimli şahıslar; ellerinde 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve 1 adet balta ile suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.