Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Asayiş 15.06.2022, 11:16
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü Balkaya Kalesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.C., H.U., M.G. ve B.Y. isimli şahıslar ellerinde, 1 adet demir çubuk, 5 adet L şeklinde boşluk arama çubuğu ile suçüstü yakalandı.
Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.