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İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı.
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Asayiş 18.02.2022, 11:36
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Panayır İskelesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırma sonucunda E.B., Ü.Y. ve H.O’yu kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekiplerce kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.