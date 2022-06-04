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Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 04.06.2022, 13:36
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada E.Ü. ve Y.Ü. kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı.

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