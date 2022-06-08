Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Aksicim köyü Ceneviz Mağaralı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.A. ve C.B. kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, M.A. ve C.B. gözaltına alındı.