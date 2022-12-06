Kırklareli’nde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kırklareli’nde Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde 90 metre bakır haberleşme kablolarının çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayından dolayı 4 adet telefon abonesi, 4 adet internet abonesi kesintiye uğradığını belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde T.D., C.Ç., S.D. ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerden T.D’nin 19 suçtan, C.Ç’nin 20 suçtan ve S.D’nin 7 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.