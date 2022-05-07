Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Hamidiye ve Balkaya köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada, Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde A.E, M.E, H.E. ve N.E. ile Balkaya yakınlarında G.D, B.D. ve İ.Ç’yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.