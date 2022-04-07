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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Asayiş 07.04.2022, 17:53
Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya ve Hamidiye köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada, S.S. (56) isimli şahsın aracıyla geldiği bölgede kendisine piknik yapıyor görünümü vererek izinsiz define araştırması yaptığı tespit edildi. Meleşkoru mevkiinde ise Y.Ç. (46) ve H.K.S. (37) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.