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Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 23.09.2021, 13:10
Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Meleş Koru mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 1. derece sit alanında U.K, M.B ve S.A’yı izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken U.K, M.B ve S.A gözaltına alındı.

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