banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Kırklareli’nde izinsiz ekilen 975 kök haşhaş ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 975 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 21.06.2021, 20:20
Kırklareli’nde izinsiz ekilen 975 kök haşhaş ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 975 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Pancarköy köyünde G.A’nın evinin bahçesine izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti. Bahçede yapılan aramada ekili halde 975 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bitkilere el konulurken 1 şüpheli gözaltına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493