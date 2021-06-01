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Kırklareli’nde izinsiz ekilen 159 kök haşhaş ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 159 kökten oluşan 889 kapsül haşhaş ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2021, 10:43
Kırklareli’nde izinsiz ekilen 159 kök haşhaş ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 159 kökten oluşan 889 kapsül haşhaş ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Pınarhisar ilçesinin Poyralı köyünde evinin bahçesine izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti. Bahçede yapılan aramada ekili halde 159 kökten oluşan yaklaşık 889 kapsül haşhaş ele geçirildi.

Ekipler tarafından 159 kökten oluşan 889 kapsül haşhaşlara el konulurken 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
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