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Kırklareli’nde ilaç özelliği bulunan çok sayıda madde ele geçirildi

Kırklareli’nde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta ilaç özelliği bulunan çok sayıda madde ele geçirildi.

Asayiş 24.08.2021, 14:49
Kırklareli’nde ilaç özelliği bulunan çok sayıda madde ele geçirildi

Kırklareli’nde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta ilaç özelliği bulunan çok sayıda madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yol devriyesi esnasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan incelemede ilaç özelliği bulunan 732 çikolata, 192 mendil, 90 parfüm, 220 bitkisel hap, 3 jel ile 83 içecek ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.D. göz altına alınırken maddelere el konuldu.

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