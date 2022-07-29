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Kırklareli’nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli’nde depodan tarım ve inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş 29.07.2022, 11:18
Kırklareli’nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli’nde depodan tarım ve inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde E.K. bahçesinde ve deposunda bazı malzemelerin eksik olduğunu fark etti. E.K. durumu jandarma ekiplerinde bildirdi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri depo ve bahçede çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri ve E.K depoda yaptığı incelemede, jeneratör, saman kırma makinesi, plastik kaynak makinesi, demir kaynak makinesi, matkap, spiral kesme makinesi ve 3 takım çantası ile içindeki malzemelerin olmadığını tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda jandarma ekipleri olayla ilgili A.Y. ve Ö.Ö’yü gözaltına aldı.

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