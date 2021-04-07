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Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Asayiş 07.04.2021, 12:49
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Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde yem deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çiftlikte bulunanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Büyüyen yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Lüleburgaz itfaiye ekipleri, yem deposunda yanan saman balyalarını söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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