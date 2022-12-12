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Kırklareli’nde haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı olan 14 kişi yakalandı.

Asayiş 12.12.2022, 14:47
Kırklareli’nde haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı olan 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 1-8 Aralık tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 14 kişi yakalandı. Şahıslardan 7’si Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıstan 4’ü Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumuna, 3’ü ise Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

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