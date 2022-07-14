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Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde bir evde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 14.07.2022, 15:09
Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde bir evde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy köyünde Hüseyin Haskol’a ait evde tüpün alev alması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce tüp patlamadan yangın söndürüldü.

Yangının ardından evde maddi hasar meydana geldi.

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