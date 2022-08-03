Kırklareli’nde ev yangını: 1 ölü

Kırklareli’nde 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, içeride mahsur kalan Zekeriya Hatipoğlu (67) ile eşi Rukiye Hatipoğlu’nu (65) dışarı çıkardı. Yangında vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Zekeriya Hatipoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.