Kırklareli’nde eşini öldüren zanlı tutuklandı

Kırklareli’nde eşini öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli’ndeki Akalar Mahallesi Namazgah Caddesinde bir apartmanda uzaklaştırma kararı bulunan Zeynel Abidin Akbaş, eşi Songül Akbaş’ı öldürmekten gözaltına alınarak sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Apartmanın 2. katında silah sesleri duyan apartman sakinleri durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı itfaiye ekiplerinin yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler Songül Akbaş’ı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu. Evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise olay anı camdan atlayarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül Akbaş ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anne Songül Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşan Zeynel Abidin Akbaş, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Öte yandan Zeynel Abidin Akbaş’ın Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül’de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu tespit edildi.

(HÇ-