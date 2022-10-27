Kırklareli’nde eşini öldüren zanlı tutuklandı

Kırklareli’nde eşini öldüren katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın 2. katında silah seslerini duyan vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı itfaiye ekiplerinin yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler Songül Akbaş’ı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu. Evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise olay anında camdan atlayarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül Akbaş ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Songül Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşan Zeynel Abidin Akbaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Zeynel Abidin Akbaş’ın Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül’de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu tespit edildi.