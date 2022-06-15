banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Kırklareli’nde durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı.

Asayiş 15.06.2022, 11:15
Kırklareli’nde durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan D.Ç. ile A.Ş. gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu