Kırklareli’nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi

Kırklareli’nde polis ekiplerinin kontrolleri esnasında durdurulan otomobilde kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin kontrolleri esnasında İ.B.(37) ve S.D’nin (36) durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.B. ve S.D’nin emniyette işlemleri devam ediyor.