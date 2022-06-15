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Kırklareli’nde durdurulan otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi.

Asayiş 15.06.2022, 11:15
Kırklareli’nde durdurulan otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A.Ş. idaresindeki otomobili durdurdu. Ekiplerce otomobil ve A.Ş.’nin üst aramasında 7 adet 50 lira ve 1 adet 100 lira olmak üzere toplam 450 lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü A.Ş. gözaltına alındı.

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