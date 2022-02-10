Kırklareli’nde durdurulan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, N.Ç’ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kaçak 8 bin adet makaron, 2 bin 800 paket sigara, 2 sigara sarma makinası ve 7 kilogram tütün ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili N.Ç’yi gözaltına alındı.