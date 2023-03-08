Kırklareli’nde dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kırklareli’nde çalıştığı iş yeri sahibini dolandırıldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde S.U. isimli şahıs, çalıştığı iş yerinin sahibine ait banka hesabından internet bankacılığı bilgilerini kullanarak 77 bin lira kredi çekerek kendine ait banka hesabına aktardıktan sonra, yine iş verenine ait aracı çalarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Demirköy istikametine doğru kaçtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, takip sonucu şüpheliyi yakalandı.

Olay ile ilgili şüpheli S.U. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.