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Kırklareli’nde definecilere maske cezası

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle define avcılarına 2 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.

Asayiş 21.09.2021, 14:57
Kırklareli’nde definecilere maske cezası

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle define avcılarına 2 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Terzi Mağaralar mevkiinde 3 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırma sonucunda ekiplerce E.U., M.Y. ve Ö.G.’yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, 3 şüphelinin maske takmadıkları gerekçesiyle toplamda 2 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

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