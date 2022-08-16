Kırklareli’nde çıkan yangında samanlar küle döndü

Kırklareli’nde samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kurtuluş Mahallesinde samanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kontrol altına alındı.

Yangın söndürülürken çıkış nedenleri araştırılıyor.