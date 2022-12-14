Kırklareli’nde bir kargo şubesinde kaçak tütün ele geçirildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir kargo şubesine yapılan aramada 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir kargo şubesinde arama yaptı.

Yapılan aramada 3 farklı çuval içerisinde 5 kiloluk paketler halinde toplamda 75 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.K. gözaltına alındı.