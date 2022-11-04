Kırklareli’nde bir haftada 568 kaçak göçmen ve 19 organizatör yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda, 568 kaçak göçmen ve 19 organizatör yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde bir haftada il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetlerinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 568 düzensiz göçmenle birlikte 19 organizatör yakalandı. Ayrıca olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 3’ü tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 16 organizatörün işlemleri ise devam ediyor.