Kırklareli’nde bir evde 1 kilo 91 gram esrar ele geçirildi

Kırklareli’nde bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 91 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce şüpheli H.K’nın evine yapılan operasyondan1 kilo 91 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.