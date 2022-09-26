Kırklareli’nde bin 104 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bin 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde tarlada ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 104 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahibi gözaltına alındı.