banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!

Kırklareli’nde baz istasyonunun klima motorları çalındı

Kırklareli’nde bir baz istasyonundaki klimaların motorları çalındı.

Asayiş 30.05.2022, 22:53
Kırklareli’nde baz istasyonunun klima motorları çalındı

Kırklareli’nde bir baz istasyonundaki klimaların motorları çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deveçatağı köyünde bulunan bir baz istasyonunda klimaların motorlarının olmadığını fark eden görevliler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
23°
açık