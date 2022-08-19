banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

Kırklareli’nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

Kırklareli’nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Asayiş 19.08.2022, 14:05
Kırklareli’nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

Kırklareli’nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzerinde başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu