Kırklareli’nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 284 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 284 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde ayçiçek tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce H.K’nın tarlasında inceleme yapıldı. Yapılan incelemede 284 bin kök Hint kenevirini tespit etti. Kenevirler yakılarak imha edilirken tarla sahibi gözaltına alındı.