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Kırklareli’nde ayçiçeği tarlalarında 371 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde ayçiçeği tarlalarında ekili 371 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 15.07.2021, 09:53
Kırklareli’nde ayçiçeği tarlalarında 371 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kırklareli’nde ayçiçeği tarlalarında ekili 371 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaaağaç köyü ve Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde devriyesi esnasında ayçiçeği tarlalarında ekili 371 kök hint keneviri tespit etti.

İki ayrı bölgede yapılan araştırmada E.Ö., S.K., İ.K., İ.Ç. ve Ş.K şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen 371 kök Hint keneviri imha edildi.
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