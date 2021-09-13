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Kırklareli’nde arazide bulunan el bombası imha edildi

Kırklareli’nde vatandaşlar tarafından arazide bulunan el bombası jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Asayiş 13.09.2021, 19:44
Kırklareli’nde arazide bulunan el bombası imha edildi

Kırklareli’nde vatandaşlar tarafından arazide bulunan el bombası jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı beldesi ve Değirmencik köyü yolu arasında bulunan bir arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada mühimmatın el bombası olduğu tespit edildi. Bölgeye bomba imha ekipleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bölgede geniş güvenlik önemleri alınırken Kavaklı beldesi ve Değirmencik köyü bir süre ulaşıma kapandı. Daha sonra el bombası iş makinası yardımıyla açılan çukur içine gömülerek imha edildi.

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