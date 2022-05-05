Kırklareli’nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında yapılan GBT sorgulamalarında aranması olan 23 şahıs yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Nisan ayında Akalar, Doğu, Yayla ve kentin birçok mahallesinde 7 bin 745 kişiye yapılan GBT sorgulamalarında aranması olan 23 şahıs, 10 yoklama kaçağı yakalanırken 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 8 av tüfeğine ele geçirildi.

Öte yandan 5 bin 68 araç, 512 motosiklet kontrol edildi. Belgeleri eksik olan 21 araç trafikten men edildi.