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Kırklareli’nde anızlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü

Kırklareli’nde çıkan anız yangı itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 150 dekar alan zarar gördü.

Asayiş 31.07.2022, 14:34
Kırklareli’nde anızlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü

Kırklareli’nde çıkan anız yangı itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 150 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy köyünde anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 150 dekar alan zarar gördü.

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