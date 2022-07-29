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Kırklareli’nde anız yangını: 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Asayiş 29.07.2022, 11:53
Kırklareli’nde anız yangını: 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile anız yangını kontrol altına alındı.

Yangında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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