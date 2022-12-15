Kırklareli’nde ağlara takılan balıkçı teknesi karaya sürüklendi

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan bir balıkçı teknesi ağlara takılıp karaya sürüklendi.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Adalet 44 isimli tekne balık ağlarına takılması sonucu kaptan Kadir Demirtaş tekne hakimiyetini kaybetti. Dalgalar sebebiyle sürüklenen teknedeki kaptan Demirtaş, Demirali Korkut ve Serkan Yal yüzere kıyıya geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Sürüklenerek kayalara sıkışan tekne kullanılmaz hale geldi.

Vali Birol Ekici de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Ekici, “Geçmiş olsun dileğimizi teknesi batan arkadaşlara iletmek için buradayız. Kendilerini geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimizin kendilerinin yanında olduğunu kendilerine bildirdik. Bu gün raporumuzu alıp en kısa sürede devletimizin ilgili makamlarına bir yardım yapabilmek için girişimde de bulunacağız. Valiliğim olarak kendilerinin yanındayız” dedi.

Dün akşamüzeri denize açıldıklarını söyleyen balıkçı Kadir Demirtaş ağlara takıldıklarını belirterek, “Dün akşamüzeri denize çıkmıştık. Denize çıktıktan sonra belirli bir saatten sonra ağlar vardı. Deniz yükselmeye başlayınca ağlara takıldık. Bu sefer toparlayamadık tekneyi ve dalgalar iyice yükseldi. Dalgalar vurdu ve karaya sürükledi daha sonra karada parçalandı” dedi.