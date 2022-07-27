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Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 27.07.2022, 14:58
Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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