Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.