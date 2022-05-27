banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi

Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 27.05.2022, 14:56
Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
açık