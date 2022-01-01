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Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 01.01.2022, 12:04
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.