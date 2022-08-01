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Kırklareli’nde 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 01.08.2022, 10:04
Kırklareli’nde 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü koordinesinde Lüleburgaz İlçesi E-80 Otoyolu üzerindeki bir Dinlenme Tesislerinde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 minibüslerin içerisinde 88 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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