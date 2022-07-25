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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD’nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz."
Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 25.07.2022, 21:56
Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 8 Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Yaralı olduğu belirlenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.