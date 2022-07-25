Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 8 Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Yaralı olduğu belirlenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.