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Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 25.07.2022, 21:56
Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 8 Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Yaralı olduğu belirlenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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