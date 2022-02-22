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Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 22.02.2022, 15:32
Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi bağlı Elmacık köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 8 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.