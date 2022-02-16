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Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 16.02.2022, 12:18
Kırklareli’nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.