Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.