Kırklareli’nde 6 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla giren 6 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.