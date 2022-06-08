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Kırklareli’nde 58 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 58 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 08.06.2022, 09:04
Kırklareli’nde 58 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 58 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 58 Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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