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Kırklareli’nde 5 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 04.06.2022, 13:36
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan araçta yapılan incelemelerde 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.