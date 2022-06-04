Kırklareli’nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan araçta yapılan incelemelerde 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.